Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231121.2 Meldorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Meldorf (ots)

Von Sonntag auf Montag ist es in Meldorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Was genau die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

In der Zeit von Sonntag, 10.45 Uhr, bis Montag, 09.55 Uhr, machten sich Unbekannte an mehreren Fenstern und Türen des Objektes in der Friedrichshöfer Straße zu schaffen. Letztlich gelangten sie durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten einige Gegenstände. Eine abschließende Stehlgutliste existiert aktuell noch nicht, der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 700 Euro liegen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell