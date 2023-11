POL-IZ: 231121.4 Itzehoe: Einbruch über Tag

Meldorf (ots) - Von Sonntag auf Montag ist es in Meldorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Was genau die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. In der Zeit von Sonntag, 10.45 Uhr, bis Montag, 09.55 Uhr, machten sich Unbekannte an mehreren Fenstern und Türen des Objektes in der Friedrichshöfer Straße zu schaffen. Letztlich ...

