Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1355) Werkzeuge aus mehreren Baustellen im Stadtgebiet entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag (17.11.2023) auf Samstag (18.11.2023) entwendeten Unbekannte aus mehreren Baustellen im Nürnberger Westen hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 07:20 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle in der Kunigundenstraße. Im Keller des Rohbaus öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und entwendeten verschiedene Arbeitsgeräte.

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass unbekannte Personen in diesem Zeitraum mehrere Baucontainer auf Baustellen in der Geisseestraße sowie in der Erlanger Straße im Bereich der Forchheimer Straße aufbrachen. Daraus entwendeten sie teilweise hochwertige Werkzeuge.

Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehr als 15.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

