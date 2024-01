POL-OF: Mehrere Reifen zerstochen - Hanau; Gestohlenes Tablet führte zum Täter - Maintal; Unfall mit fünf Fahrzeugen: Landesstraße 3195 zeitweise voll gesperrt;

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mehrere Reifen zerstochen - Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(cb) Bei acht Fahrzeugen, welche in der Valentin-Braun-Straße sowie der Uferstraße parkten, zerstach eine bis dato unbekannte Person, zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, die Reifen. Vermutlich mit einem Messer schlitzte der Täter die Reifen auf, sodass sie platt waren und die jeweiligen Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei in Großauheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 19597-0 entgegen.

2. Gestohlenes Tablet führte zum Täter - Maintal

(cb) In der Nacht zum Dienstag wurden bei insgesamt sieben Fahrzeugen in Maintal Dörnigheim die Seitenscheiben eingeschlagen und verschiedene Gegenstände aus diesen geklaut. Unter anderem erbeutete der bis dahin Unbekannte ein Tablet. Die anschließende Ortung des Tablets führte die Polizisten direkt zu einem 32-jährigen Tatverdächtigen. Bei diesem konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches mutmaßlich aus den vorangegangenen Diebstählen in Maintal stammt. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks polizeilicher Maßnahmen auf die nächste Dienststelle gebracht. Es besteht zudem der Verdacht des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

3. Unfall mit fünf Fahrzeugen: Landesstraße 3195 zeitweise voll gesperrt - Bruchköbel

(fg) Die Landesstraße 3195 war nach einem Unfall, bei dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren, am frühen Dienstagabend zeitweise voll gesperrt. Fünf Insassen kamen nach dem Unfallgeschehen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 29 Jahre alter Mann in seinem Ford Focus von der Hammersbacher Straße kommend in Richtung Issigheimer Straße unterwegs. Im Wagen befanden sich noch eine 30 Jahre alte Beifahrerin, ein zweijähriges Kind und ein erst wenige Monate alter Säugling. Zur selben Zeit beabsichtigte eine 56-Jährige in ihrem VW Polo von der Straße "Zum Wiesengrund" auf die Landesstraße 3195 in Richtung Hammersbacher Straße einzufahren. In Höhe der Kreuzung Landesstraße 3195 / "Zum Wiesengrund" überfuhr der 29 Jahre alte Ford-Fahrer wohl die durchgezogene Fahrbahnmarkierung, um einen vorausfahrendes Auto zu überholen. Unmittelbar nachdem der Ford die Fahrstreifenbegrenzung passiert hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo. Die 56-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein 42-Jähriger in einem Toyota und 62 Jahre alter Mann in einem BMW befuhren in dieser Reihenfolge ebenfalls die Landesstraße 3195 in Fahrtrichtung Issigheimer Straße. Aufgrund des Zusammenstoßes bremste der 42-Jährige ihren Wagen abrupt ab. Der BMW-Lenker konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es ebenfalls zur Kollision kam. Der Wagen, der durch den Ford überholt worden war, entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und zudem Hinweise auf das davongefahrene Auto geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Offenbach, 24.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

