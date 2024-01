POL-COE: Senden, Bösensell, Johannistraße/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots) - Ein Sicherheitsdienst informierte die Leitstelle der Polizei in Coesfeld in der Nacht zum Mittwoch (10.01.) um kurz nach 2 Uhr über einen Einbruchsalarm in das Stadtmuseum. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten und eine Verantwortliche ein geöffnetes Fenster feststellen. Das Fenster liegt zur Unflut hin in einem Seitengebäude. Nach derzeitigem ...

mehr