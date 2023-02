Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gaststätte in Heringsdorf

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 08.02.2023, gegen 22.00 Uhr wurde ein Brand an einer Gaststätte in der Seestraße in Heringsdorf gemeldet. Die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten stellten vor Ort fest, dass der Dachkasten auf der Rückseite des Gebäudes brannte. Das Feuer wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Heringsdorf und Ahlbeck mit insgesamt 20 Kameraden gelöscht. Die Kameraden der Feuerwehr mussten sich in das Gebäude begeben, um weitere Brandherde zu bekämpfen bzw. solche auszuschließen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

