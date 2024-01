Coesfeld (ots) - Bislang unbekannter Täter versuchten am 09.01.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr in ein Haus auf dem Haugen Kamp in Billerbeck einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür, scheiterten augenscheinlich jedoch. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr