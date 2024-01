POL-OF: Krimilesung stieß erneut auf große Resonanz

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Bei Verkaufsgeschäft Goldkette entrissen: Drei Unbekannte flohen - Neuberg/Ravolzhausen (fg) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter im Rahmen eines vereinbarten Verkaufsgeschäfts bei einem Ehepaar in der Straße "In den Gräben" am Mittwochabend ...

mehr