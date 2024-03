Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erreichbarkeit der Polizei über Festnetz vorübergehend eingeschränkt (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Aufgrund von geplanten Wartungsarbeiten an den Telefonanschlüssen sind die Polizeistandorte in der Reutlinger Innenstadt, insbesondere das Polizeipräsidium in der Bismarckstraße sowie das Polizeirevier in der Burgstraße am Montag, 11. März 2024, voraussichtlich zwischen acht Uhr und elf Uhr vorübergehend nicht über die Festnetzapparate erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von dem Ausfall nicht betroffen.

Das Polizeirevier Reutlingen ist in dieser Zeit ersatzweise über die Handynummer 0162/2943339 erreichbar. Für Anzeigen, Mitteilungen oder Hinweise steht auch die Onlinewache unter https://www.polizei-bw.de/onlinewache/ zur Verfügung.

In Notfällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf unter der Nummer 110.

Durch die Wartungsarbeiten ergeben sich keine Änderungen an den bisher bekannten Telefonnummern. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, informieren wir Sie erneut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell