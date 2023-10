POL-DVS: A 5, km 535,2 Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Darmstadt (ots) - Mit dem in der Kasse befindlichen Bargeld ist heute Nachmittag (27.10.) ein bislang unbekannter Täter aus einer Bäckerei in der Liebfrauenstraße geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach betrat der Kriminelle gegen 14:25 Uhr das Geschäft. Dort zeigte er ein Messer vor und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Letztlich trat er mit seiner Beute die Flucht an. Zum Zeitpunkt des Raubes befanden sich ...

mehr