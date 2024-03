Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Softairwaffe hantiert, Verkehrsunfälle, Einbrüche und Versuche, Reizgas versprüht, Geburtstagsfeier fällt aus dem Rahmen, Schlägerei, Pkw-Brand, Unglücksfall in Pellets-Lager

Reutlingen (ots)

Mit Spielzeugwaffe in der Öffentlichkeit hantiert

Einen polizeilichen Einsatz mit mehreren Streifen hat ein 15-Jähriger am Samstagmittag in Orschel-Hagen ausgelöst, als er offen mit einer Pistole hantierte und hierbei auch auf eine Begleiterin zielte. Gegen 15.30 teilte ein Passant der Polizei über Notruf mit, dass ein Jugendlicher im Bereich des sogenannten Ententeichs eine Schusswaffe offen mit sich führen würde. Mit der Waffe habe der Jugendliche sowohl auf sich selbst als auch auf eine weibliche Begleiterin gezielt. Hierbei handelte es sich um eine 16-Jährige, die im Rahmen der Fahndung kontrolliert werden konnte. Sie räumte ein, gemeinsam mit dem 15-Jährigen im Bereich des Ententeichs unterwegs gewesen zu sein. Bei der Waffe würde es sich jedoch um eine Spielzeugwaffe handeln. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Jugendliche konnte schließlich im Bereich Berliner Ring / Giengener Weg angetroffen werden. Die bei ihm aufgefundene Spielzeugwaffe führte er noch mit sich. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Softair-Waffe, die durch die Polizei beschlagnahmt wurde. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit verantworten. Weiter wird aktuell geprüft, inwiefern ihm der Polizeieisatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen in Rechnung gestellt wird.

Bad Urach (RT): Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Das Polizeirevier Metzingen ermittelt aktuell gegen einen 67-Jähringen aus Bad Urach, nachdem dieser am Samstagabend in der Pfählerstraße auf dem Parkplatz eines Hotels,einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Beim Ausparken beschädigte der 67-Jährige mit seinem Audi Q3 einen ordnungsgemäß geparkten Audi A1, was durch einen Zeugen beobachtet werden konnte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher nach Hause, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen konnte er kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 67-Jährige bei einem Atemalkoholtest beinahe zwei Promille aufwies. Im Anschluss musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun vor Gericht für die von ihm begangenen Verkehrsstraftaten verantworten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 1.000 Euro.

Altbach (ES): Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

In der Zeit zwischen Samstag 1 Uhr und 12.20 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, zwei Hauseingangstüren jeweils an Mehrfamilienhäusern im Hofwiesenweg aufzuhebeln. Die Türen hielten den Versuchen jeweils stand, sodass die Täterschaft nicht ins Haus gelangte.

Esslingen (ES): Reizgas in Bus versprüht

Am Sonntag kurz vor 2 Uhr ist die Polizei zu einem Bus der Linie N12 im Bereich der Sulzgrieser Straße gerufen worden, weil im Bus Reizgas versprüht wurde. Offensichtlich war es im Bus zwischen einer fünf bis sieben -köpfigen Personengruppe und zwei weiteren Businsassen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. In der Folge wurde durch einen 18 -Jährigen im Bus Reizgas versprüht wurde. Der Busfahrer machte hierauf eine Vollbremsung, wonach alle Beteiligten den Bus verließen. Außerhalb des Busses kam es dann noch zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Das Polizeirevier Esslingen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, zu den Hintergründen und den Tatbeteiligungen aufgenommen. Ebenfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, wie viele Personen durch das Reizgas verletzt wurden.

Esslingen (ES): Radfahrerinnen kollidiert

Am Samstag gegen 11.30 Uhr ist es in der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen gekommen. Zwei 18 und 55 Jahre alte Frauen fuhren nebeneinander stadteinwärts, als sich die Lenker der beiden Fahrräder verhakten. Die 55 -Jährige kam hierauf nach rechts, prallte gegen einen dort geparkten Pkw Toyota Aygo und kam anschließend zu Fall. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Die 18 -Jährige kam ebenfalls zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Rotlicht mißachtet

Am Samstag gegen 20.40 Uhr ist es auf der Kreuzung L 1204/ Nürtinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Der 63 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler GLE befuhr die Landstraße aus Neuhausen kommend in Richtung Nürtinger Straße und missachtete die für ihn Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Smart, welcher bei Grünlicht die L 1204 aus Richtung Plieningen kommend befuhr. Während der 18 -jährige Smart-Fahrer unverletzt blieb, erlitt dessen 20 -jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und musste jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Da der 63 -jährige Fahrer des Daimler GLE über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Geburtstagsfeier aus dem Ruder gelaufen

Mehrere Anwohner beschwerten sich am Samstag gegen 23 Uhr über Ruhestörungen und abgeschossene Knallkörper in der Oschatzer Straße. Wie vor Ort festgestellt werden konnte, waren der Einladung zu einer Geburtstagsfeier deutlich mehr Gäste gefolgt, als eigentlich vorgesehen. Es wurden etwa 100 überwiegend jugendliche Personen festgestellt, welche ganz überwiegend auch im Freien feierten. Nachdem die Party durch die Polizei aufgelöst wurde, entfernten sich die Personen in Kleingruppen unter Böllerwürfen und Geschrei in verschiedene Richtungen. Den Veranstaltern wurde aufgetragen, den mit Scherben und Müll verunreinigten öffentlichen Raum zu säubern.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9 Uhr ist ein Wohnhaus in der Aichelbergstraße von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. Die Täterschaft hebelte ein Fenster des Wohnhauses auf und gelangte so in das Gebäude. Hier wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Den Tätern fiel Schmuck mit noch unbekanntem Wert in die Hände. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

Bissingen an der Teck (ES): Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag gegen 16.30 Uhr ist es an der Einmündung Alte Weilheimer Straße / K 1250 zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich die Verursacherin unerlaubt entfernt hat. Die 61 -jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai i10 befuhr die Alte Weilheimer Straße in Richtung Untere Straße und hielt an der Einmündung zur K 1250 zunächst kurz an. Anschließend fuhr sie in die K1250 ein, ohne die Vorfahrt des 35 -jährigen Fahrers eines Pkw Honda zu beachten, welcher die bevorrechtigte Kreisstraße aus Richtung Ochsenwang kommend befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro entstand. Trotzdem setzte die 61 -Jährige mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sie konnte wenig später an der Wohnanschrift angetroffen werden. Da sie augenscheinlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurden bei ihr zwei Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Neckartenzlingen (ES): Versuchter Wohnungseinbruch

Im Verlauf des Samstages zwischen 12 Uhr und 21 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße einzubrechen. Zunächst wurde versucht, die Wohnungstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, versuchte die Täterschaft am Schloss der Türe zu manipulieren, was ebenfalls scheiterte, so dass sie nicht in die Wohnung gelangte.

Nürtingen (ES): Mit Motorroller gestürzt

Am Samstag gegen 22.30 Uhr ist der 15 -jährige Fahrer eines Motorrollers der Marke Peugeot auf der Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen über einen auf der Fahrbahn liegenden Stein gefahren und gestürzt. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Wernau (ES): Schlägerei

Am Samstag kurz nach 23 Uhr kam es in einem Lokal in der Kirchheimer Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten drei alkoholisierte Männer das Lokal und verließen dieses trotz Aufforderung durch den Berechtigten nicht. Als ein Gast dem Berechtigten zu Hilfe eilte, verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Hier wurde der Gast von den drei Tätern geschlagen und getreten. Als ein weiterer Gast eingriff, wurde auch dieser geschlagen und getreten. Beide Gäste erlitten hierdurch leichtere Verletzungen wollten selbstständig entsprechende medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die drei Täter verließen die Örtlichkeit, bevor die Polizei eintraf. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach.

Kirchheim unter Teck-Ötlingen (ES): Stromverteilerkasten umgefahren

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 27 -jähriger Mercedes-Fahrer am frühen Sonntagmorgen bei einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in der Haldenstraße. Gegen 5.45 Uhr befuhr der 27 -Jährige die Haldenstraße in Fahrtrichtung Isolde-Kurz-Straße und kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei schanzte er über den Bordstein in den Grünstreifen und prallte gegen eine Info-Tafel, eine Straßenlaterne und eine Trafostation, welche erheblich beschädigt wurde. Hierdurch resultierte ein großflächiger Stromausfall in Ötlingen als auch in Kirchheim selbst. Der 27 -Jährige musste nach medizinscher Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht werden, konnte diese mittlerweile aber bereits wieder verlassen. Da der Mercedes nicht mehr fahrbereit war musste er durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Schaden am Stromverteilerkasten beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 90.000 Euro. Der Schaden an dem neuwertigen Mercedes C300e 4 Matic beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Durch den zuständigen Stromversorger konnte nach etwa 30 Minuten der Großteil der Anwohner wieder an das Stromnetz angebunden werden. Lediglich der Tobelweg und die Haldenstraße sind aktuell noch stromlos. Neben Einsatzkräften des zuständigen Stromversorgers war die Feuerwehr Kirchheim-Ötlingen mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, die Abteilung Stadtmitte mit der Drehleiter und drei Einsatzkräften vor Ort. Die Sicherung der Trafostation und die Herstellung der kompletten Stromversorgung wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.

Mössingen (TÜ): Unglücksfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Zu einem Unglücksfall ist es am Samstagmittag in der Lichtensteinstraße in Mössingen gekommen. Ein 58 -Jähriger wollte gegen 16.20 Uhr Reparaturarbeiten an seinem im Garten befindlichen Pellets-Tank durchführen. Hierfür stieg er mit einer Leiter in den unterirdischen Tank ab, wo er vermutlich aufgrund Sauerstoffmangels bewusstlos wurde. Seine Ehefrau setzte daraufhin einen Notruf ab und rief um Hilfe, woraufhin unter anderem ein 62 -jähriger Nachbar hinzukam. Um den 58 -Jährigen zu bergen stieg der Nachbar ebenfalls in den Erdtank, wo jedoch auch er innerhalb kürzester Zeit bewusstlos wurde. Beide Männer wurden im weiteren Verlauf durch Atemschutzträger der Feuerwehr aus dem Erdtank geborgen und durch den Rettungsdienst erstversorgt. Augenscheinlich erlitten sowohl der Hausbesitzer als auch der Nachbar eine potentiell lebengefährliche Kohlenmonoxidvergiftung und mussten im weiteren Verlauf in Spezialkliniken transportiert werden. Hierfür wurde unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Zur Betreuung der Angehörigen war auch der Notfallnachsorgedienst vor Ort.

Kusterdingen (TÜ): Pkw mit Baum kollidiert

Augenscheinlich leichte Verletzungen hat ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kusterdingen im Bereich der Erddeponie Schinderklinge davongetragen. Der 19 -jährige Fahrer befuhr hier nach eigenen Angaben gegen 2.40 Uhr mit seinem VW Golf die Heerstraße und kam ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er zunächst über einen angrenzenden Acker und prallte schließlich gegen einen alleinstehenden Baum. Sein Fahrzeug erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 19-Jährige selbst musste durch den verständigten Rettungsdienst zur medizinischen Begutachtung in eine Tübinger Klinik verbracht werden. Der entstandene Flurschaden sowie der Schaden an dem betroffenen Baum können bislang nicht beziffert werden.

Rangendingen (ZAK): Von Navigationsgerät abgelenkt

Der Blick auf das Navigationsgerät war wohl die Ursache für einen Unfall, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr in Rangendingen ereignet hat. Eine 23 -jährige VW-Lenkerin befuhr die Uhlandstraße und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Straße "Am Rosenrain" abbiegen. Während der Fahrt schaute die Fahrerin auf ihr Navi und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte zunächst eine Hecke und kollidierte schließlich noch mit einer Straßenlaterne. Durch den Unfall verletzte sich die junge Frau leicht an der Hand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro.

Albstadt (ZAK): Fahrzeug fängt Feuer

Glimpflich ausgegangen ist ein Fahrzeugbrand am Samstagnachmittag in Albstadt-Tailfingen. Gegen 14.30 Uhr meldete eine 38 -Jährige dem Polizeirevier Albstadt eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres Pkw VW. Kurz darauf fing das Fahrzeug leicht zu brennen an. Glücklicherweise fuhren gerade zu dieser Zeit zufällig Einsatzkräfte der Feuerwehr Albstadt die Hechinger Straße entlang, wurden auf den Brand aufmerksam und konnte diesen innerhalb kurzer Zeit löschen. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch nicht bekannt.

Meßstetten (ZAK): Zigarettenautomat angegangen Am frühen Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten in der Max-Eyth-Straße aufzubrechen. Gegen 04.30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger, welcher gerade mit seinem Hund unterwegs war, zwei männliche Personen die sich vermutlich mit einer Flex an dem Automaten zu schaffen machten. Beim Erkennen des Mannes ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute in Richtung des dortigen Kindergartens. Der Zeuge schätzt die beiden Täter auf circa 18 Jahre. Beide waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Der Sachschaden am Zigarettenautomat wird auf 500 Euro geschätzt.

