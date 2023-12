Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Kinderhaus wurde evakuiert - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Fahrzeugbrand - Werkzeuge entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung B 19 auf die B 29 in Richtung Stuttgart übersah ein 79 Jahre alter Ford-Fahrer am Montagabend gegen 19.30 Uhr den Mercedes Benz einer von rechts heranfahrenden 45-Jährigen, die von der B29 nach links in Richtung Hüttlingen abfahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Montagabend entstand. Kurz nach 18 Uhr missachtete ein 20-jähriger Ford-Fahrer an der Einmündung Lettenbergstraße / Kreisstraße 3326 die Vorfahrt einer 57-jährigen BMW-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Westhausen: Fahrzeug gestreift

Auf der B 29 zwischen Immenhofen und Westhausen überholte ein 71-Jähirger am Montagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Lkw einen vor ihm fahrenden Mercedes Benz. Als er den stationären Blitzer bemerkte, zog er sein Fahrzeug nach rechts, wobei der Lkw die komplette Fahrerseite des Mercedes streifte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagnachmittag 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen im Saumweg abgestellten Opel, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr stellte ein 31-Jähriger seinen VW-Transporter in der Biezingstraße ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen ein Gebäude, wobei ein Schaden von rund 4000 Euro entstand.

Oberkochen: Kinderhaus wurde evakuiert

In der Küche eines Kinderhauses in der Rudolf-Eber-Straße kam es am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung, weshalb alle anwesenden Kinder evakuiert wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen sowie eine Firmenfeuerwehr fuhren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften die Örtlichkeit an. Rasch wurde festgestellt, dass die Rauchentwicklung durch eine geschmolzene Abdeckhaube in einem Dampfgarer entstanden war. Alle Kinder blieben unverletzt; Sachschaden entstand keiner. Neben der Feuerwehr rückten auch noch zwei Rettungswagen an, deren Besatzungen glücklicherweise nicht benötigt wurden.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte eine 31-Jährige am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr mit ihrem Audi einen in der Bischof-Fischer-Straße abgestellten Toyota, wobei sie einen Sachschaden von rund 4000 Euro verursachte.

Westhausen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Montag gegen 18 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lenker eines Skoda in Richtung Mühlstraße in Schlangenlinien mittig auf der Fahrbahn. Hierbei gefährdete der 52-Jähgrige einen entgegenkommenden Fahrzeuglenker, der im letzten Moment ausweichen konnte. Im weiteren Verlauf streifte der Skoda-Lenker in der Mühlstraße einen geparkten Toyota. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort und streifte in der Adolf-Kolping-Straße einen dort geparkten VW. Letztendlich stoppte der 52-Jährige sein Fahrzeug in der Röntgenstraße und stieg aus. Beim Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei stellten die Beamten fest, dass der Skoda-Lenker deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Sein Führerschein wurde daraufhin einbehalten. Zudem musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Jagstzell: Fahrzeugbrand

Rund 6000 Euro Schaden entstand beim Brand eines Fahrzeuges am Montagabend. Gegen 20.25 Uhr öffnete ein 19-Jähriger ein Garagentor in der Rosenberger Straße, wobei offenbar ein Funke entstand. Dieser entzündete im offenstehenden Motorraum eines Fahrzeuges ein Feuer. An dem Pkw war vor ca. 14 Tagen eine Reparatur vorgenommen worden, bei der Benzin in den Motorraum lief, weshalb er mit offener Motorhaube abgestellt war. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell, die mit zwei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von der Katharinenstraße kommend, bog ein Lkw am Montagmittag gegen 13 Uhr nach links auf ein Grundstück ein. Dabei streifte er den VW eines 69-Jährigen der verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand stand.

Mutlangen: Werkzeuge entwendet

Bereits zwischen Mittwoch, dem 1.11. und Samstag, 25.11. entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Feldstraße mehrere Werkzeuge im Wert von rund 1400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Schaden

Mit ihrem Renault fuhr eine 63-Jährige am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr in den Kreisverkehr Böbinger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden VW-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 40 Jahre alte VW-Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Laderückwand machte sich selbständig

Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen machte sich am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Teil der Laderückwand eines Lkw selbständig und stürzte auf den linken Fahrstreifen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell