Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfälle, Einbruchsversuch und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Gasflaschen entwendet

Bereits zum wiederholten Mal entwendeten Diebe acht Flaschen Propangas auf dem Gelände eines Betriebes in der Talstraße. Die Flaschen waren im Bereich des Hinterhofes abgestellt. Der Diebstahl wurde zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag verübt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Weissach unter Telefon 07191/35260 entgegen.

Murrhardt: Unfallflucht

In der Nägelestraße wurde am Montag zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr ein Mercedes beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ etwa 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter Telefon 07192/5313 entgegen.

Kernen-Rommelshausen: Schmiererei an Schule

Im Verlauf des Wochenendes sprühten Unbekannte mit weißer Farbe beleidigende Inhalte an die Fassade der Rumold Realschule in der Schafstraße. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten in Kernen unter Telefon 07151/41798 entgegen.

Schorndorf: Fußgängerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 41 Jahre alte Fußgängerin am Montagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau betrat gegen 6.45 Uhr die Fahrbahn der Rosenstraße und wurde hierbei von einem 26-jährigen Smart-Fahrer erfasst. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Welzheim: Einbruchsversuch

Am Samstag wurde zwischen 15.30 Uhr und 23 Uhr versucht, in einen Betrieb in der Friedrich-Bauer-Straße einzubrechen. Der Einbrecher scheiterte jedoch an seinen Versuchen, die Eingangstüre aufzuhebeln. Hinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter Telefon 07182/92810 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Reifen zerstochen

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurden alle vier Reifen eines Renault Kangoo zerstochen, der in der Raiffeisenstraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell