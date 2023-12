Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitagabend 17 Uhr und Samstagvormittag 10:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Poststraße geparkten Audi, indem er diesen seitlich zerkratzte. Dadurch verursachte de Täter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Wolpertshausen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 10:40 Uhr und 11:15 Uhr einen in der Ziegelstraße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Rot am See ermittelt und sucht unter der Telefonnummer 07904 940010 nach Zeugenhinweisen.

