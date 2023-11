Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Angriff auf einen 65-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem letzte Woche ein 65-jähriger Schweriner im Bereich des Südufers des Pfaffenteichs von unbekannten Tätern gewaltsam angegriffen wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend (09.11.2023) gegen 20:40 Uhr in der Paulsstadt. Der Geschädigte erlitt durch einen körperlichen Angriff Verletzungen im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Angelegenheit übernommen. Ersten Erkenntnissen nach wurde der 65-jährige Deutsche von mehreren dunkel gekleideten Personen attackiert. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den Identitäten der Täter machen? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell