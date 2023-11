Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Streit um freie Parklücke endet mit Strafanzeigen

Schwerin (ots)

Mit mehreren Strafverfahren endete gestern der Streit um einen freien Parkplatz in der Schweriner Paulsstadt: Gegen 17.00 Uhr wollte ein 61-jähriger Schweriner laut vorliegenden Informationen in der Johannesstraße mit seinem Wagen in eine freie Parklücke einparken. Dies versuchte ersten Erkenntnissen nach eine 34-jährige Frau zu verhindern, um ihrem Mann ebendiese Parklücke bis zu dessen Eintreffen mit seinem Auto freizuhalten.

Die Fußgängerin soll sich hierzu in die freie Parklücke gestellt haben, um den Einparkversuch des 61-Jährigen zu vereiteln. Dieser hätte nun darauf reagiert, indem er trotz der Anwesenheit der 34-Jährigen in die Parklücke eingefahren sei und die Frau so zurückdrängt habe. Verletzt wurde niemand.

Als schließlich der Ehemann der Frau mit seinem Wagen erschien, sei es schließlich noch zu einer Beleidigung unter den Beteiligten gekommen.

Das Kriminalkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie wegen Beleidigung.

Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Die Polizei richtet in diesem Zusammenhang einen Appell an die Bevölkerung: Bereits in Fahrschulen wird gelehrt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr stets die gebotene Gelassenheit und gegenseitige Achtung erfordert. Aggressives Verhalten im Straßenverkehr kann Angst und Stress bei anderen Verkehrsteilnehmern auslösen, was die allgemeine Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Die Polizei ruft daher im Straßenverkehr zu Verständnis, Rücksichtnahme und Gelassenheit auf, um solche Risiken zu minimieren.

