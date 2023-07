Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung: Bundespolizei bittet um Mithilfe

Bonn/Rheinbach/Euskirchen (ots)

Am 24.09.2022 gegen 04:00 Uhr kam es in der S23 von Bonn in Richtung Euskirchen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen, seinem Begleiter und zwei unbekannten Personen. Im weiteren Verlauf bespuckte ein Tatverdächtiger den 19-jährigen Mann. Nachdem alle vier Beteiligten am Haltepunkt Rheinbach ausstiegen, bedrohten die Beschuldigten den ebenfalls 19-jährigen Begleiter mit einer Glasflasche. Beim Versuch die Aggressoren aufzuhalten, erhielt einer der Männer einen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Sodann flüchteten die ca. 20 bis 30-jährigen Täter vom Ort des Geschehens. Durch Videoauswertungen ermittelten die Einsatzkräfte der Bundespolizei Lichtbilder der zwei Unbekannten.

Nach Beschluss durch das Amtsgericht Bonn fahndet die Bundespolizei nun öffentlich mit den Lichtbildern aus der Videoaufzeichnung nach den unbekannten Tätern.

Täter 1 ist männlichen Geschlechts, ca. 20-30 Jahre alt und war mit einer schwarzen Steppjacke, schwarzem Pullover sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Er hat mittelblondes Haar mit leicht ausgeprägten Geheimratsecken.

Täter 2 ist ebenfalls männlichen Geschlechts, ca. 20-30 Jahre alt und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet, die an der Seite helle Farben aufwies. Er trug eine eng anliegende Jeanshose und schwarze Schuhe. Sein Haar ist dunkelblond bis hellbraun.

Mit der Bitte um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung sind die Bilder und Informationen einzusehen und abzurufen auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter dem Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_28_2023.html

Wer kennt diese Männer? Wer kann Angaben zu den Personen oder deren Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell