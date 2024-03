Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Einbruch; Diebstahlsdelikte

Reutlingen (ots)

Mülltonnen angezündet (Zeugenaufruf)

Zum Brand mehrerer Mülltonnen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen in die Theodor-Heuss-Straße ausgerückt. Gegen 1.40 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nach dem der Brand einer Mülltonne vor einem Mülltonnenunterstand entdeckt wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte der Brand bereits auf zwei danebenstehende Mülltonnen übergegriffen und auch die Außenwand des Unterstandes in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ml)

Metzingen (RT): Aggressiver Ladendieb (Zeugenaufruf)

Nach einem aggressiven Ladendieb fahndet derzeit das Polizeirevier Metzingen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge entwendete der Unbekannte gegen 15.50 Uhr in einem Outlet-Store in der Straße Enzianhöfe Parfum-Flakons im Wert von mehreren hundert Euro. Als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, schlug der Täter auf diesen ein und versuchte, seinen ihm zuvor abgenommenen Rucksack mit dem Diebesgut wieder an sich zu nehmen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Friedhof, wobei er von einem noch unbekannten Zeugen verfolgt, eingeholt und festgehalten werden konnte. Als der Ladendieb ein Messer zog, ließ der Zeuge von ihm ab. Der Gesuchte ist 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart, hat dunkle, kurze Haare und war mit einem beigen Oberteil, einer Jeanshose sowie einer weißen Basecap bekleidet. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der den Täter verfolgt hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Geldschein entwendet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag in der Pliensauvorstadt ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Achtjähriger gegen 17.30 Uhr im Bereich Weilstraße / Uhlandstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten von hinten zu Boden gestoßen wurde. Anschließend nahm der Täter einen Geldschein, der dem Jungen beim Sturz aus der Hand gefallen war, an sich und entfernte sich in Richtung Brückenstraße. Ernstlich verletzt wurde das Kind nicht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Altbach (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Möglicherweise zwei Einbrecher haben am Montag in der Ludwigstraße ihr Unwesen getrieben. Zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr brachen sie die Eingangstür eines dortigen Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich auf dieselbe Art und Weise Zutritt zu einer darin befindlichen Wohnung. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen stießen sie auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu zwei unbekannten Männern, die ein Anwohner - wie im Rahmen einer Befragung bekannt wurde - um die Mittagszeit in der Ludwigstraße gesehen hatte. Möglicherweise hatten sie sich dort erfolglos an den Eingangstüren zweier weiterer Mehrfamilienhäuser zu schaffen gemacht. Einer der beiden Männer wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Vollbart und war mit einer schwarzen Basecap bekleidet. Sein schmalerer Begleiter war rund 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte dunkle, kurze Haare. Er trug eine helle, vermutlich beigefarbene Wildlederjacke mit weißem Fellkragen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07153/ 307-0. (rd)

Reichenbach (ES): Auto gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Seestraße in Reichenbach ist in der Nacht zum Dienstag ein Auto gestohlen worden. Zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr entwendete ein Unbekannter einen dort stehenden KIA, an dem zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen RT-LL 123 angebracht waren. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/95510 beim Polizeiposten Reichenbach zu melden. (mr)

Neuffen (ES): Zigarettenautomat gestohlen (Zeugenaufruf)

Den kompletten Zigarettenautomaten in der Nürtinger Straße haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen. Zwischen 22 Uhr und 18.45 Uhr durchtrennten die Täter möglicherweise mit einer Flex die Eisenverankerung des vor einer Gaststätte aufgestellten Automaten und ließen ihn mitgehen. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07025/911690 um Hinweise. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell