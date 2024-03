Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf B 463 bei Straßberg

Reutlingen (ots)

Straßberg (ZAK): Frontalkollision auf B 463

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 463 bei Straßberg ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 42 Jahre alter Mann mit einem Toyota gegen 15.25 Uhr die Bundesstraße in Richtung Winterlingen. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links, worauf es zur teilweise frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden VW einer 64-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der VW noch gegen die Leitplanken. Der Toyota wiederum kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten die VW-Lenkerin sowie ein im Toyota offenbar ungesichert mitfahrendes Kind im Alter von neun Jahren schwere Verletzungen. Der 42-Jährige sowie seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden augenscheinlich leicht verletzt. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Zum Transport des Kindes kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Den Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 19.000 Euro. Der Streckenabschnitt der B 463 zwischen Straßberg und Winterlingen musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17.50 Uhr voll gesperrt. (mr)

