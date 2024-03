Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Diebstahl von Baumaschinen; Verkehrskontrollen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Verletzte bei Kollision mit Gegenverkehr

Zwei Schwerverletzte, zwei total beschädigte Pkw und eine rund zweistündige Vollsperrung der B 465 zwischen Wittlingen und Seeburg sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 85-jähriger Mann mit einem Peugeot gegen 11.40 Uhr die Bundesstraße in Richtung Münsingen. Trotz Verbots setzte er in einem unübersichtlichen Abschnitt zum Überholen eines Lkw an, worauf es zur Kollision zwischen dem Peugeot und dem entgegenkommenden Ford einer 31-Jährigen kam. Beide Personen wurden dabei nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen. (mr)

Pfullingen (RT): Baumaschinen gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Baumaschinen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, zwei Fahrzeuge in der Roßwagstraße aufgebrochen hat. Der Unbekannte verschaffte sich jeweils gewaltsam über eine Tür Zugang zu einem geparkten Peugeot Boxer und einem dahinter abgestellten Citroen Jumper. Aus den Fahrzeugen entwendete er diverse Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport der Beute dürfte der Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Das Polizeirevier Pfullingen bittet daher um Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Telefon 07121/9918-0. (rd)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Gurt- und Handy-Verstöße

Zahlreiche Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Verbot der Handynutzung mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen in nicht einmal einer Stunde feststellen. Zwischen 16.35 Uhr und 17.25 Uhr kontrollierten die Beamten am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Mathildenstraße den Verkehr in Richtung Stuttgart. Dabei mussten sie acht Fahrzeuginsassen feststellen, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren. Alle wurden mit einer Verwarnung in Höhe von 30 Euro beanstandet. Deutlich teurer wird es für zehn Fahrzeugführer, die ihre Hände nicht vom Handy lassen konnten. Sie sehen nun einer Bußgeldanzeige in Höhe von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung B28/L361 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 57-Jähriger war gegen 8.15 Uhr mit seinem Fiat auf der L361 in Richtung Bundesstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf diese einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines vorfahrtsberechtigten 65-Jährigen, der die B28 in Richtung Ergenzingen befuhr. Beide Autofahrer wurden nach dem Zusammenstoß vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell