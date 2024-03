Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zimmerbrand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Zimmerbrand

Rauch aus einer Einzimmerwohnung hat am Donnerstagabend in der Heppstraße im Stadtteil Betzingen zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 22.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die Rauch aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufsteigen sahen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar Gegenstände und Kleidungsstücke auf einem Beistelltisch, möglicherweise wegen einer brennenden Kerze Feuer gefangen hatten. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens, der sich auf das Beistelltischchen beschränken dürfte, liegen noch keine Angaben vor. Alle Hausbewohner konnten nachfolgend wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Lichtenstein (RT): Mit Rettungswagen kollidiert

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein BMW-Fahrer am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Siemensstraße / Dieselstraße / Benzstraße verursacht hat. Der 37-Jährige befuhr gegen 10.40 Uhr die Benzstraße und wollte die Kreuzung zur Siemensstraße in Richtung Dieselstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Siemensstraße kommenden Rettungswagens, der wegen eines dringenden Einsatzes Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde der 21 Jahre alte Beifahrer im Rettungswagen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt etwa 4.000 Euro betragen. (ml)

Hayingen (RT): Bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen erlitten. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war die 50-Jährige mit einem VW gegen 14 Uhr auf der L 245 in Richtung Hayingen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz Actros eines 55-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW um die eigene Achse und kam in einer Wasserrinne neben der Fahrbahn zum Stehen. Auch der Lkw kam in der Folge von der Straße ab. Die 50-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Lkw-Fahrer war augenscheinlich unverletzt geblieben. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die beide geborgen werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 65.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn war die L 245 bis 19.20 Uhr voll gesperrt. (mr)

Esslingen (ES): Pkw kontra Motorrad

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Neckarstraße erlitten. Eine 27-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem VW up! auf der Neckarstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Katharinenstraße wollte sie offenbar verbotswidrig nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Neckarstraße entgegenkommenden, 49 Jahre alten Biker. Dieser stürzte infolge der Kollision von seiner Suzuki. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro beziffert. Gegen 13 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. (rd)

Ostfildern (ES): Auto mit U-Bahn kollidiert

Zur Kollision zwischen einem Auto und einer U-Bahn ist es am Donnerstagnachmittag im Scharnhauser Park gekommen. Gegen 16 Uhr war dort ein VW-Lenker auf dem Otto-Reiniger-Weg unterwegs und wollte den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung der Straße In den Holzwiesen überqueren. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne das Rotlicht der Signalanlage, worauf der VW mit der von rechts kommenden U8 zusammenstieß. Verletzt wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei einer vorläufigen Schätzung nach auf insgesamt 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr angehalten werden. (mr)

Filderstadt (ES): Über Verkehrsinsel gefahren

Ein Ausweichmanöver könnte die Ursache eines Verkehrsunfalls, gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der Degerlocher Straße ereignet hat. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr gegen 02.45 Uhr die Degerlocher Straße aus Richtung Harthausen kommend in Richtung Bonlanden. Eigenen Angaben zufolge musste er aufgrund eines Tieres, das etwa 150 Meter vor dem Ortsausgang die Fahrbahn gekreuzt haben soll, ausweichen. Dabei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel, sowie das darauf befindliche Verkehrsschild. Der Mercedes wurde hierbei so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 8.500 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Feuerwehr und der Bauhof im Einsatz. (ml)

Nehren (TÜ): Auf Fahrzeuggespann aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 76-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi Q3 die Reutlinger Straße. Zu spät erkannte er, dass an der Ampel auf Höhe der Einmündung Herdweg ein 30-Jähriger mit seinem Iveco mit Anhänger an der Ampel verkehrsbedingt angehalten hatte. Er reagierte zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Der Audi Q3, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Da er zudem Betriebsmittel verlor, war zur Reinigung der Fahrbahn neben der Feuerwehr auch ein Spezialfahrzeug erforderlich. Der Sachschaden am Fahrzeuggespann wird auf 500 Euro geschätzt. (ml)

Rottenburg (TÜ): Riskant überholt

Schwer verletzt wurde ein Motorrollerfahrer, der am Donnerstagvormittag auf der L 385 zwischen Rottenburg und Weiler einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 61 Jahre alte Mann war kurz vor zwölf Uhr mit seinem 125er Roller Piaggio auf der Landesstraße von Rottenburg in Richtung Weiler hinter einem VW Caddy unterwegs. Als der 45-jährige VW-Lenker seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach links in einen Feldweg einzubiegen, setzte der Rollerfahrer trotz der für ihn unklaren Verkehrslage zum Überholen an. Nachfolgend prallte der Roller seitlich in den abbiegenden VW. Dabei stürzte der Biker und wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Burladingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Melchingen erlitten. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Mertinger Straße wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit auf das Kleinkraftrad eines Gleichaltrigen auf, wonach beide zu Fall kamen. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher wohl leicht. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Zweirädern war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

