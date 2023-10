Polizei Mettmann

POL-ME: 80-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Mettmann - 2310003

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag (1. Oktober 2023) wurde eine Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall auf der L329 auf Höhe der Kantstraße in Mettmann schwer verletzt.

Das war geschehen:

Eine 61-jährige Mettmannerin befuhr mit ihrem Opel Adam gegen 14:15 Uhr die Kantstraße in Richtung L329, als sie an der Einmündung die Vorfahrt einer 80-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Ratingen missachtete, die die Einmündung auf einem in beide Richtungen nutzbaren Fahrradweg in Richtung Mettmann passierte.

Durch die Kollision wurde die Ratingerin schwer verletzt und für die weitere Behandlung anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell