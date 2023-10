Polizei Mettmann

POL-ME: Straßenraub in Monheim-Baumberg - Monheim am Rhein - 2309135

Mettmann (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Monheim-Baumberg zu einem versuchten Handyraub.

Am 01.10.2023 gegen 01:30 Uhr war ein 18jähriger Monheimer auf seinem Heimweg im Atasehir-Park unterwegs. Hierbei ging er an drei Personen vorbei in Richtung Geschwister-Scholl-Straße.

Einer der Täter ging ihm hinterher, hielt ihn auf und forderte, ein Taxi zu rufen. Nach dem Telefonat hätte ihm ein zweiter Täter das Handy aus der Hand gerissen, der Geschädigte konnte es aber kurz darauf wieder an sich nehmen. Anschließend sei er von dem Täter geschlagen und getreten worden.

Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen, konnte jedoch mit seinen Wertsachen fliehen und die Polizei verständigen.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

18-20 Jahre alt, 185cm, Dreitagebart, lockige schwarze Haare, dunkle Kleidung und graue Daunenjacke, südeuropäisches Aussehen.

Zweiter Täter:

18-20 Jahre alt, 180cm, längere braune auffällig nach hinten gestylte Haare, Vollbart, weißes T-Shirt, schwarze Lederjacke, Jeans, goldene Halskette, südeuropäisches Aussehen.

Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Täter dauern noch an. Zeugen und Zeuginnen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, die Polizeiwache in Monheim zu kontaktieren, Tel.: 02173/2886350.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell