Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Diebstahl an Fahrzeugen; Mehrere Straftaten bei Kontrollen aufgedeckt

Reutlingen (ots)

Gomadingen-Offenhausen (RT): Trotz Gegenverkehr überholt (Zeugenaufruf)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L 230 zwischen Offenhausen und Kohlstetten ist ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Kurz vor 15 Uhr war ein 57-jähriger Fahrer eines Holztransporters in Fahrtrichtung Kohlstetten unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Offenhausen wurde der Lkw von einem nachfolgenden, roten Kleinwagen überholt. Weil ein Pkw entgegenkam, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus, sodass es zu keiner Kollision kam. Allerdings geriet der Lkw in den Grünstreifen, worauf sein Anhänger umkippte und die geladenen Baumstämme in den Seitenstreifen fielen. Das Zugfahrzeug, auf dem sich ein Ladekran befand, blieb stehen. Mit dessen Hilfe konnte der umgestürzte Anhänger wieder aufgestellt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrer des roten Kleinwagens nach und bittet den noch unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Pkw und andere Zeugen, sich unter 07381/93640 zu melden. (ak)

Dettingen/Teck (ES): Diebstahl an zahlreichen Fahrzeugen

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Kirchheimer Straße abgestellte Fahrzeuge waren das Ziel unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, zehn Uhr, und Freitag, zwölf Uhr. An rund 25 Autos wurden die Radnabenabdeckungen gestohlen. An einem Mercedes Coupé montierten sie außerdem mehrere Fahrzeugteile wie Stoßfänger und Kühlergrill ab und entfernten auch zwei Radläufe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/501-0 entgegen. (ak)

Albstadt (ZAK): Mehrere Straftaten bei Kontrollen aufgedeckt

Mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten haben Kräfte des Polizeireviers Albstadt zusammen mit Kolleginnen und Kollegen einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei sowie der Bundespolizeiinspektion Konstanz im Laufe des Donnerstags aufgedeckt. Bei den zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich Albstadt durchgeführten Fahrzeug- und Personenkontrollen stellten die Einsatzkräfte neben Verstößen gegen das Waffengesetz allein rund ein Dutzend Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Die Drogen wurden ebenso beschlagnahmt wie ein verbotswidrig mitgeführtes Einhandmesser oder ein Springmesser. Außerdem mussten die Beamten sieben Autofahrer beanstanden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Alle Personen sehen nun entsprechenden Anzeigen bei der Bußgeldbehörde bzw. der Staatsanwaltschaft entgegen. Eine Strafanzeige erwartet auch einen der Kontrollierten, der die Einsatzkräfte mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigte. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell