POL-FR: Freiburg: Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen - Zahlreiche SUVs im Stadtgebiet betroffen

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 12.02.2024, 17:00 Uhr und Dienstag, 13.02.2024, 15:30 Uhr wurde in der Rheinstraße in Sexau, auf einem freizugängliche Parkplatz, ein Pkw der Marke Daimler-Benz beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft verursachte Kratzer unterhalb der Motorhaube sowie an der Oberseite der Frontstoßstange. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier ...

mehr