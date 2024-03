POL-RT: Erreichbarkeit der Polizei über Festnetz vorübergehend eingeschränkt (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der K 6704 in die B 465 ereignet hat. Eine 36-Jährige befuhr gegen 12.40 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Böhringen kommend und wollte an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße in Richtung Lenningen einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 63-Jährigen, der mit seinem VW ...

mehr