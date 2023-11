Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Unterbringungsbefehl für Tatverdächtigen zu Tötungsdelikt in hannoverscher Nordstadt vollstreckt

Hannover (ots)

Nach einem Tötungsdelikt in der Nordstadt Hannovers am Dienstag, 14.11.2023, wurde gegen einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen ein Unterbringungsbefehl erlassen und vollstreckt. Ein Richter ordnete für den Mann am Mittwoch, 15.11.2023, aufgrund psychischer Auffälligkeiten die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. /ram

