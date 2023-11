Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei aufeinanderfolgende Tötungsdelikte in Hannover-Nordstadt und Mitte - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 02:10 Uhr ist ein 45-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter in der Scheffelstraße in dem hannoverschen Stadtteil Nordstadt mit einer Stichwaffe tödlich verletzt worden. Etwa eine halbe Stunde später wurde ein gleichaltriger Mann vor einem Hotel in der Hamburger Allee im Stadtteil Mitte ebenfalls mit einer Stichwaffe angegriffen und getötet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat ein unbekannter Täter die Spielhalle in der Nordstadt und griff einen 45-jährigen Gast unvermittelt mit einer Stichwaffe an. Trotz Reanimationsversuchen des alarmierten Rettungsdienstes und eines Notarztes verstarb der Mann noch am Tatort. Ein weiterer 49-jähriger Gast, der dem 45-Jährigen zu Hilfe eilte, wurde durch den Täter leicht verletzt. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung.

Etwa eine halbe Stunde später wurde ein weiterer 45-Jähriger vor einem Hotel in der Hamburger Allee niedergestochen. Auch er wurde von einem Täter unvermittelt mit einer Stichwaffe attackiert. Der 45-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der unbekannte Täter flüchtete nach dem Angriff.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Taten kann die Kriminalpolizei einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Die genauen Hintergründe der Taten sind der Polizei nicht bekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt in beiden Fällen wegen Totschlags. Insbesondere möchte die Polizei wissen, ob es Zeugen gibt, die einen Mann gesehen haben, der sich zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr in den Straßen Scheffelstraße, Engelbosteler Damm, Arndstraße und Hamburger Allee auffällig verhalten hatte. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /san, nash

