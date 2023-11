Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkaufsoffener Sonntag in Hannover: Polizei empfiehlt Anreise mit Bussen und Bahnen - Lange Staus bereits am Samstag

Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags am 12.11.2023 empfiehlt die Polizei Hannover auf die Anreise mit dem Pkw zu verzichten. Wer in die Innenstadt möchte, der sollte stattdessen auf Busse und Bahnen setzen. Bereits am Samstag mussten zahlreiche Autofahrende stellenweise in Staus ausharren und die Polizei den Verkehr regeln.

Aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr drohen am Nachmittag in der Innenstadt Hannovers erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Bereits am Samstag,11.11.2023, bildeten sich an mehreren Stellen lange Staus. Insbesondere im Bereich der Herschelstraße kam es ab dem frühen Abend zu einem längeren Stillstand. Die Polizei musste in Zusammenarbeit mit der Verkehrsmanagementzentrale die Ampelschaltung regulieren, um den Verkehr langsam abfließen zu lassen.

Aufgrund dessen rät die Polizei am verkaufsoffenen Sonntag, auf die Anreise mit einem Pkw zu verzichten. Stattdessen sollen Besuchende der Innenstadt den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Anreisende aus dem Umland sollten ihre Fahrzeuge außerhalb des Cityrings abstellen und dann zu Fuß gehen oder mit Bussen und Bahnen in die Innenstadt weiterfahren.

Wer dennoch mit dem Pkw in die City fahren will, der sollte bei der An- und Abreise deutlich mehr Zeit einplanen. Zudem appelliert die Polizei an die Autofahrenden, Kreuzungen für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge freizuhalten. /ram

