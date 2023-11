Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Polizei nimmt zwei Trickbetrügerinnen fest

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat am Samstag, 11.11.2023, zwei Trickbetrügerinnen festgenommen, die in einem Bekleidungsgeschäft beinahe mehrere hundert Euro erbeutet hätten.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte haben zwei 30 und 31 Jahre alte Frauen am Samstagmittag, 11.11.2023, in einem Bekleidungsgeschäft in der hannoverschen Innenstadt versucht, eine Verkäuferin zu betrügen. Mit einem Geldwechseltrick versuchten sie beim Bezahlvorgang eine dreistellige Summe Bargeld zu ergaunern. Der Ladendetektiv und aufmerksame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchschauten jedoch die Masche und alarmierten umgehend die Polizei. Diese nahm die beiden Betrügerinnen wenig später fest. Bei den Frauen wurde später ein vierstelliger Bargeldbetrag gefunden, dessen Herkunft die Frauen nicht nachweisen konnten. Das Bargeld stellte die Polizei sicher. Die 30-Jährige und ihre 31-jährige Komplizin wurden am nächsten Tag aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Frauen wegen des versuchten gewerbsmäßigen Betrugs. /rod, dd

