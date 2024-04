Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung++

Weener - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 30.03.2024, 15:00 Uhr bis zum 02.04.2024, 08:00 Uhr kam es an dem Gebäude eines Friseurfachgeschäftes in der Kirchhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zerschnitten ein dort zu Werbezwecken befestigtes hochwertiges Banner und verursachten so einen Sachschaden in einem mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Polizeistation Weener 04951-914820

