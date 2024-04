Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 06.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ 2 x Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf ++

Leer - Am Donnerstagnachmittag zwischen 17:30 und 18:00 Uhr parkte die Fahrzeugführerin ihren Pkw VW Tiguan in der Rathausstraße vor einem Cafe. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in diesem Zeitraum den Pkw VW an der linken vorderen Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Oldersum - Am Freitagnachmittag zwischen 12:30 und 15:00 Uhr parkte der Fahrzeugführer eines Hyundai Tucson seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schubertstraße. Als er zum Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im hinteren rechten Bereich seines Pkw fest. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

