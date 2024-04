POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 07.04.2024 gegen 16:15 Uhr kam es in der Cirksenastraße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Ein 86-Jähriger fuhr mit seinem Pedelac aus der Jansumstraße kommend in die Cirksenastraße ein und beabsichtigte, diese bis zur anderen Fahrbahnseite zu überqueren. Währenddessen befuhr eine 52-Jährige in ihrem Pkw die Cirksenastraße stadtauswärts und kreuzte den Fahrweg des Pedelacfahrers. Es kam zum Zusammenstoß und Fall des Pedelacfahrers. Dadurch wurde der 86-Jährige verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Die Fahrbahn war während der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme für ca. 20 Minuten in beiden Richtungen voll gesperrt.

Westoverledingen - Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Am 07.04.2024 gegen 20:00 Uhr erhielten Beamte der Leeraner Polizei einen Einsatz, nachdem ein Pkw gemeldet worden war, welcher trotz eines platten Reifen im Straßenverkehr geführt wurde. Die Beamten stellten das Fahrzeug im Furkeweg in Westoverledingen fest und kontrollierten es. Ein im Rahmen dieser Verkehrskontrolle bei der 25-jährigen Fahrzeugführerin durchgeführter Vortest auf Betäubungsmittel verlief positiv, sodass bei ihr eine Blutentnahme vorgenommen wurde. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 07.04.2024 kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Margeritenweg in Leer. Eine 66-jährige Leeranerin hatte ihren Pkw der Marke Opel ordnungsgemäß an der Straße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher ihren Pkw entlang des vorderen Stoßfängers beschädigt hatte. Der Unfallverursacher hatte sich danach vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, sodass die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles sucht.

Uplengen - Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Am 05.04.2024 zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr führten zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Gewerbeaufsichtsamtes eine Großkontrolle mit dem Hauptaugenmerk auf der Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. Die Kontrollmaßnahme erfolgte auf dem Parkplatz Uplengen-Nord der Bundesautobahn 28. Die Einsatzkräfte kontrollierten zahlreiche Kraftfahrzeuge und deren Insassen. Sie leiteten nach entsprechender Feststellung zahlreiche unterschiedlich gelagerte Ermittlungsverfahren ein. So wurde unter anderem ein Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Weiterhin wurden zwei Lkw mit Anhänger für gewerbliche Transporte eingesetzt, obwohl das vorgeschriebene Kontrollgerät nicht eingebaut war.

