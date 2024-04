POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.04.2024

++ Betrug durch falschen Mobilfunkanbieter ++ Anruf durch falschen Polizeibeamten ++ Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Betrug durch falschen Mobilfunkanbieter

Am 09.04.2024 erschien ein 50-jähriger Emder in der Polizeidienststelle, um Anzeige zu erstatten. Er hatte am Vortag eine SMS seines vermeintlichen Mobilfunkanbieters erhalten. Aus der Textnachricht ging hervor, dass er seine Vertragsdaten samt Kennwort durchgeben sollte, da andernfalls seine Telefonnummer gelöscht werden würde. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach und gab über einen Link seine Daten ein. Darauffolgend erfuhr er, dass eine durch ihn nicht erwünschte Bestellung erfolgte. Nachdem ihm bei seinem örtlichen Mobilfunkanbieter geholfen werden konnte, meldete er den Sachverhalt der Dienststelle in Emden. Die Polizei möchte diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren und bei übersendeten Links grundsätzlich Vorsicht walten zu lassen.

Leer - Anruf durch falschen Polizeibeamten

Am 09.04.2024 erschien eine 63-Jährige aus Leer in der Dienststelle und erstattete Anzeige. Sie hatte am Vormittag einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten. Die ihr unbekannte männliche Person am Telefon stellte sich ihr gegenüber als Polizeibeamter vor und teilte mit, dass der Sohn der Dame in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Die angerufene Frau wurde misstrauisch und gab an, ihren Sohn sprechen zu wollen. Der Unbekannte beendete daraufhin das Telefonat. Die Dame rief ihren Sohn eigenständig an und konnte so den zuvor geschilderten Sachverhalt endgültig ausschließen. Die Polizei möchte diese Meldung nutzen, um die Bevölkerung erneut auf diese Betrugsmasche aufmerksam zu machen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 09.04.2024 kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der 3. Südwieke in Rhauderfehn, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Papenburger Straße aus Richtung 4. Südwieke kommend in Richtung 2. Südwieke. Sie beabsichtigte, die Kreuzung der 3. Südwieke zu queren und kollidierte dabei mit dem Pkw einer 20-Jährigen, welche die 3. Südwieke aus Richtung Klostermoor kommend in Richtung Rajen auf vorfahrtsberechtigter Fahrbahn befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wurden beide Personen verletzt. Die Fahrzeuge beider Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 08.04.2024 kam es gegen 10:50 Uhr in der Schöpfwerkstraße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 34-jähriger Lkw-Führer befuhr die Straße in Richtung der Rorichumer Straße. Auf Höhe einer Fahrbahnverengung kam ihm dann ein bislang unbekannter Unfallverursacher, ebenfalls in einem Lkw, entgegen. Er touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fahrzeugs des 34-Jährigen und beschädigte diesen dadurch. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne Weiteres fort und unterlies es so, eine Schadensregulierung zu veranlassen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Vorfalles und bittet diese, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

