Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbrecher kamen übers Dach

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Mühlenstraße;

Tatzeit: 23.09.2023, zwischen 02.40 Uhr und 05.05 Uhr;

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag in einen Verbrauchermarkt in Südlohn-Oeding ein. Dazu hatten die Täter gewaltsam das Dach der Filiale an der Mühlenstraße geöffnet und waren eingestiegen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell