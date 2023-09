POL-BOR: Rhede - Reitsättel entwendet

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Hofstraße und Katharinenstraße; Tatzeit: zwischen 21.09.2023, 16.00 Uhr, und 22.09.2023, 08.50 Uhr; Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht zum Freitag mehrere Reifen geparkter Pkw in Gescher. Auf der Hofstraße waren drei Fahrzeuge betroffen, bei denen jeweils zwei Reifen drucklos waren. Auf der Katharinenstraße wurde ein Reifen zerstochen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus ...

