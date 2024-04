Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++ Fahrzeugbrand ++ Verkehrsunfall mit alkoholisierter Fahrzeugführerin ++

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 14.04.2024 gegen 08:35 Uhr stellten Beamte der Polizei Emden nach Meldung einer möglichen Trunkenheitsfahrt den entsprechenden Pkw in der Bismarckstraße fest und führten eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 34-Jährigen aus der Krummhörn. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und dass das durch ihn genutzte Fahrzeug nicht versichert war. Außerdem beleidigte er einen der Beamten während der Maßnahme. Ihn erwarten entsprechend vier Ermittlungsverfahren, in denen er sich verantworten muss.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 13.04.2024 gegen 15:00 Uhr und dem 14.04.2024 gegen 09:00 Uhr kam es in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Emden zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, Marke Volkswagen. Eine 46-Jährige hatte ihr Fahrzeug vor einem Mehrparteienhaus abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der rechte Seitenspiegel und der hintere Scheibenwischer abgebrochen wurden. Außerdem hatte der unbekannte Täter die Lackierung am Fahrzeugheck zerkratzt. Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können, werden gebeten, die zuständige Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 14.04.2024 kam es gegen 12:50 Uhr auf der Uphuser Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr eine 41-Jährige die Straße stadtauswärts in einem Skoda. Während der Fahrt geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Volkswagen eines ihr entgegenkommenden 41-jährigen Emders. Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Leer - Fahrzeugbrand

Am 15.04.2024 kam es gegen 01:50 Uhr zum Brand von zwei Fahrzeugen in der Groninger Straße in Leer. Neben der Feuerwehr wurde auch die Polizei informiert und nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Die Polizei hat die Ermittlungsarbeit aufgenommen, diese dauert an.

Weener - Verkehrsunfall mit alkoholisierter Fahrzeugführerin

Am 14.04.2024 kam es gegen 16:20 Uhr in der Neuen Straße in Weener zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige aus Weener fuhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei ein anderes geparktes Fahrzeug. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Dame keine Fahrerlaubnis innehatte und alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,19 Promille zum Ergebnis. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

