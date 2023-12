POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Waldfeucht-Brüggelchen (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen 15 Uhr am Samstag, 2. Dezember und 16 Uhr am Montag, 4. Dezember, in einen Rohbau an der Dorfstraße ein. Daraus stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge einer Baufirma. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr