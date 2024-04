Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden für Sonntag, den 14.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit Unfallflucht ++ Verkehrsunfallflucht ++ Brand auf einem Schiff ++

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag den 13.04.2024 um 22:34 Uhr wurde ein Fahrzeugführer in der Von-Jhering-Str. kontrolliert. Zuvor versuchte sich der 37-jähriger Fahrzeugführer der Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen, dieser konnte jedoch im weiteren Verlauf angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren besteht der Verdacht, das der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und Alkohol stand.

Leer- Verkehrsunfallflucht / alkoholisierter Fahrzeugführer Am Samstagabend um 18:20 Uhr, kommt es in der Papenburger Str. zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchiert eine 81-jährige Fahrzeugführerin einen geparkten Pkw (grauer VW). Anschließend entfernt sich die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden. Aufgrund der Hinweise wurde die Fahrzeugführerin zu Hause aufgesucht und angetroffen. Die Fahrzeugführerin stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Leer - Geparkter Pkw beschädigt

Am 13.04.2024 kommt es gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nüttermoorer Str. 2 in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Pkw (blauer Ford) wird hierbei durch einen zurzeit noch unbekannten Pkw-Führer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Brand auf einem Schiff

Am Samstag den 13.04.2024 um 17:25 Uhr kommt es auf einem Schiff zu einer Verpuffung im Maschinenraum. Durch diese Verpuffung wurden fünf Arbeiter leicht verletzt. Bislang konnte der Grund für die Verpuffung nicht eindeutig festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

