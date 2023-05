Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nächtliche Vollsperrung des Neuhofer Autobahntunnels

Neuhof (ots)

Am späten Dienstagabend (02.05.), gegen 21.30 Uhr, kam es aufgrund einer Brandmeldung im Autobahntunnel Neuhof in der Röhre in Fahrtrichtung Fulda zur Auslösung der Brandmeldeanlage und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen, welche eine sofortige Sperrung des Tunnels in beide Fahrtrichtungen zur Folge hatte.

Nach Prüfung durch die sofort alarmierten Feuerwehr Neuhof konnten keinerlei Anhaltspunkte, die auf ein Auslösen der Anlage schließen lassen, getroffen werden, was nach erster Einschätzung der Tunnelleitzentrale auf eine technische Störung der Brandmeldeanlage hindeutet.

Zur Behebung des Fehlers wurde ein entsprechender Servicetechniker hinzugezogen. Der Tunnel war während der Arbeiten voll gesperrt und eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. In den frühen Morgenstunden konnten beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell