POL-GT: 23-Jähriger Autofahrer fährt alkoholisiert gegen Grundstücksmauer - Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Ein 65-jähriger Bielefelder verlor am frühen Sonntagabend (26.05., 17.10 Uhr) auf der Wertherstraße die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Sturz. Der Mann kam aus Richtung Hermannsweg und stürzte auf dem Gefälle der Wertherstraße. Der Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus.

