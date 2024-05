POL-GT: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Aufmerksame Zeugen verständigten am Freitagnachmittag (24.05., 16.40 Uhr) die Polizei, nachdem drei verdächtige Männer einen Wohnungseinbruch in der Niedickstraße in Greffen begangen hatten. Unmittelbar nach dem zeitnahen Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die drei Tatverdächtigen zu Fuß. Im Rahmen von ...

mehr