POL-GT: Fahrradprüfung an der Hundertwasserschule in Gütersloh

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Auf den Geländen des Gymnasiums Rietberg sowie an der Emsschule haben bislang unbekannte Täter am Samstag (25.05., 17.50 Uhr) und am Sonntag (26.05., 10.30 Uhr) bei einem Müllcontainer und einem Bodentrampolin einen Brand verursacht. An den jeweiligen Brandorten konnten die Feuerwehrkräfte zeitnah die Brände löschen. Personen ...

mehr