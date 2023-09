POL-PPRP: Kennzeichendiebstahl vom Gepäckträger eines Fahrrads - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 10.09.2023 auf Montag, den 11.09.2023, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem BMW in der Ritterstraße einen Kinderwagen sowie Angelzubehör. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Haben Sie etwas gesehen oder können sachdienliche Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per ...

