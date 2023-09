POL-PPRP: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 05.09.2023 bis zum 07.09.2023 schlugen der oder die unbekannten Täter das Rücklicht eines Opel Zafira in der Rohrlachstraße ein. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Haben Sie etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

