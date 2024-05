Polizei Gütersloh

POL-GT: Müllcontainerbrand und Trampolinbrand - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Auf den Geländen des Gymnasiums Rietberg sowie an der Emsschule haben bislang unbekannte Täter am Samstag (25.05., 17.50 Uhr) und am Sonntag (26.05., 10.30 Uhr) bei einem Müllcontainer und einem Bodentrampolin einen Brand verursacht. An den jeweiligen Brandorten konnten die Feuerwehrkräfte zeitnah die Brände löschen. Personen wurden durch die Feuer nicht verletzt.

Der Brand des Müllcontainers auf dem Gelände des Gymnasiums Rietberg am Torfweg zog darüber hinaus auch das Abdach eines Fahrradständers durch Verrußung in Mitleidenschaft. Das Bodentrampolin der Emsschule an der Straße Rinnerforth befindet sich auf dem Schulhof und ist durch den Brand stark beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Zuge dessen berücksichtigt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

