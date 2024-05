POL-GT: Einbruch in Schwimmbad am Stadtring Sundern

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - In der Zeit von Samstag auf Sonntag (25.05., 18.30 Uhr - 26.05., 03.20 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter im Ortsteil Künsebeck Zutritt in ein Wohnhaus am Leimweg verschafft und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Erkenntnissen nach hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um anschließend die Wohnräume zu durchsuchen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in dem Tatzeitraum ...

