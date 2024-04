Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Ein Pedelec-Fahrer kollidierte am Mittwochmittag in der Karlsruher Innenstadt beim Überqueren der Gleise mit einer S-Bahn und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 22-jährige E-Bike-Fahrer gegen 12:20 Uhr vom Stephanplatz kommend in Richtung Ludwigsplatz. Als er die Karlstraße an einer Fußgängerfurt überquerte, übersah er offenbar eine in Richtung Europaplatz fahrende S-Bahn der Linie 2. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahn-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den jungen Mann. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 22-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 13.000 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

