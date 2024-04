POL-KA: (KA) Karlsruhe - Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Demonstrative Aktion am Ölhafen Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe Wie berichtet, ist eine 75-jährige Frau am Nachmittag des 13.04.2024 vor einem Hochhaus in der Kaiserallee von einer Lachgaskartusche aus Metall am Kopf getroffen worden und an den hierbei ...

mehr