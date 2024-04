Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 25-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am Montagvormittag nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte am Montag gegen 11:00 Uhr den Außenbereich eines Cafés in der Moltkestraße in Karlsruhe betreten und mit einem mitgeführten Baseballschläger einem 21-jährigen Geschädigten einen wuchtigen Schlag gegen den Hinterkopf versetzt und hierbei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben. Mit einem anschließenden zweiten Schlag soll der Beschuldigte den Geschädigten im Bereich des Rückens getroffen haben.

Mehreren Gästen des Cafés gelang es sodann, dem mutmaßlichen Angreifer den Baseballschläger zu entreißen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Kopf und im Bereich des Rückens und musste sich in stationäre Krankenhausbehandlung begeben.

Die bisherigen Ermittlungen legen nahe, dass es sich um einen gezielten Angriff gehandelt hat. Unbeteiligte Personen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat, hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell